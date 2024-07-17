Потерявшего 1,5 литра крови при носовом кровотечении пенсионера спасли в Подмосковье

Врачи второго филиала Балашихинской больницы спасли 77-летнего мужчину, который за четыре дня потерял 1,5 литра крови при носовом кровотечении, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пенсионер рассказал медикам, что кровь из носа идет уже несколько дней с небольшими паузами. Выяснилось, что мужчина страдает гипертонией и принимает препараты, которые разжижают кровь.

Носовое кровотечение было связано с подъемом артериального давления. Врачи стабилизировали эти показатели и остановили кровотечение с помощью марлевых тампонов.

После этого пациента прооперировали. Специалисты перевязали наружную сонную артерию, чтобы заблокировать сосуд, который является виновником кровотечения, рассказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов. Также пенсионеру сделали переливание крови, чтобы восполнить объемы кровопотери и поднять уровень эритроцитов и гемоглобина.

«Примерно через два недели кровоток в этой зоне восстановился, здоровью мужчины теперь ничего не угрожает. В будущем эта операция исключит у него подобные рецидивы», — объяснил специалист.

Сейчас пожилой мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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