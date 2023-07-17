Поздно обратилась за помощью: женщину с гнойным воспалением шеи спасли врачи в Ступино

В медицинское учреждение пациентка поступила с температурой. Она жаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо. Медики провели обследование и выяснили, что причиной флегмоны стал абсцесс и воспаление небной миндалины.

Пациентка поздно обратилась за помощью, быстрое распространение гнойно-некротического процесса могло привести к летальному исходу, рассказали в ведомстве. Тяжелое осложнение также было обусловлено тем, что женщина болеет сахарным диабетом.

Как рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков, сначала врачи удалили небную миндалину, которая являлась первичным очагом инфекции, а затем провели вскрытие и дренирование флегмоны.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.