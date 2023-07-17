Поздно обратилась за помощью: женщину с гнойным воспалением шеи спасли врачи в Ступино
Врачи в Ступино спасли женщину с гнойным воспалением в области шеи
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Врачи Ступинской больницы спасли сорокалетнюю женщину с флегмоной шеи. Это острое гнойное воспаление тканей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медицинское учреждение пациентка поступила с температурой. Она жаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо. Медики провели обследование и выяснили, что причиной флегмоны стал абсцесс и воспаление небной миндалины.
Пациентка поздно обратилась за помощью, быстрое распространение гнойно-некротического процесса могло привести к летальному исходу, рассказали в ведомстве. Тяжелое осложнение также было обусловлено тем, что женщина болеет сахарным диабетом.
Как рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков, сначала врачи удалили небную миндалину, которая являлась первичным очагом инфекции, а затем провели вскрытие и дренирование флегмоны.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.