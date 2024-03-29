Пожилой пациентке вернули зрение за полчаса врачи в подмосковном Воскресенске

В офтальмологическое отделение Воскресенской больницы поступила 76-летняя женщина с жалобами на ухудшение зрения за последние три года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

После проведенного обследования врачи диагностировали у нее оперированную ранее глаукому, смещение хрусталика и колобому — редкий дефект, при котором в тканях радужки отсутствует ее часть. Во время вмешательства был удален смещенный хрусталик и имплантирована интраокулярная — искусственная линза.

«Уникальность операции заключалось в том, что реконструкция производилась не поэтапно, а за одно оперативное вмешательство и заняла не больше получаса. Нам удалось предотвратить инвалидность и существенно улучшить зрение пациентки», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Воскресенской больницы Ильдар Камалов.

Примечательно, что на данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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