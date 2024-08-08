Пожилую женщину с гигантской опухолью тонкой кишки спасли в Подмосковье

Женщину с 40-сантиметровой опухолью тонкой кишки спасли в Подмосковье

Здоровье
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Специалисты Московского областного онкологического диспансера спасли 85-летнюю женщину с гигантской опухолью тонкой кишки. Диаметр новообразования достигал сорока сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гигантская саркома дала о себе знать около двух лет назад. Все это время пенсионерка периодически испытывала боли внизу живота, но заглушала их обезболивающими. За медицинской помощью женщина не обращалась. К врачам она пошла только после того, как живот сильно увеличился в размерах, а боли стали невыносимыми.

Как рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина, опухоль удалили в ходе операции. После этого пациентке предстоит пройти химиотерапию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства детского госпиталя в Красногорске.

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Министерство здравоохранения Московской области