Пожилую женщину с гигантской опухолью тонкой кишки спасли в Подмосковье

Гигантская саркома дала о себе знать около двух лет назад. Все это время пенсионерка периодически испытывала боли внизу живота, но заглушала их обезболивающими. За медицинской помощью женщина не обращалась. К врачам она пошла только после того, как живот сильно увеличился в размерах, а боли стали невыносимыми.

Как рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина, опухоль удалили в ходе операции. После этого пациентке предстоит пройти химиотерапию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства детского госпиталя в Красногорске.