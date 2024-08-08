Пожилую женщину с гигантской опухолью тонкой кишки спасли в Подмосковье
Женщину с 40-сантиметровой опухолью тонкой кишки спасли в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
Специалисты Московского областного онкологического диспансера спасли 85-летнюю женщину с гигантской опухолью тонкой кишки. Диаметр новообразования достигал сорока сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Гигантская саркома дала о себе знать около двух лет назад. Все это время пенсионерка периодически испытывала боли внизу живота, но заглушала их обезболивающими. За медицинской помощью женщина не обращалась. К врачам она пошла только после того, как живот сильно увеличился в размерах, а боли стали невыносимыми.
Как рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина, опухоль удалили в ходе операции. После этого пациентке предстоит пройти химиотерапию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства детского госпиталя в Красногорске.