Пожилую женщину с неоперабельной формой рака спасли онкологи в Подмосковье

Специалисты Московского областного онкологического диспансера вылечили 68-летнюю женщину с диагнозом «рак корня языка». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В течение полутора лет пожилая женщина испытывала дискомфорт при глотании пищи, а периодическая боль отдавала в ухо. Медики провели ряд обследований и приняли решение о назначении пациентке курса химиолучевой терапии.

Как рассказала заведующая отделением радиотерапии № 2 Ольга Юринова, лечение продлилось семь месяцев. После этого специалисты провели контрольное обследование, которое показало, что раковые клетки отсутствуют.

«Одновременная химиолучевая терапия не только улучшает локальный контроль над опухолью и функциональный результат при некоторых типах опухолей, но также улучшает показатели выживаемости», — подчеркнула Юринова.

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