Правительство РФ утвердило меры по поддержке лечения орфанных болезней

Субъекты федерации смогут рассчитывать на межбюджетные трансферты в случае, если их собственные ресурсы недостаточны для покрытия расходов на необходимые закупки.

Правительство установит критерии для определения нуждаемости в дополнительной помощи, а также регламентирует порядок ее предоставления. Речь идет о медикаментах, предназначенных для лечения болезней, указанных в правительственном постановлении № 403, включающем 17 наименований, в том числе острую печеночную порфирию, болезнь Вильсона и незавершенный остеогенез.

Как отметил Владимир Груздев, глава Ассоциации юристов России, в соответствии с действующим законодательством, обеспечение лекарствами для лечения редких заболеваний осуществляется за счет региональных бюджетов.

Он напомнил, что Конституционный суд в сентябре 2024 года признал эту норму неконституционной из-за отсутствия механизма поддержки регионов, не способных самостоятельно обеспечить закупки.

По словам Груздева, в Федеральном регистре лиц с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями числится 21,2 тыс. человек. Средняя стоимость лечения одного пациента оценивается примерно в 2,76 млн руб. в год.

Ранее сообщалось, что в 2025 году граждане России смогут рассчитывать на налоговый вычет в размере до 19 500 руб. за оплату медицинских услуг.