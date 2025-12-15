«Предгипертонии» больше нет: кардиологи снизили порог артериального давления

Ведущие кардиологические ассоциации США обновили клинические рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии, передает портал «Тольятти 24».

Новые критерии стали жестче, из-за чего миллионы людей могут оказаться в группе повышенного риска.

Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии пересмотрели градацию показателей. Теперь «предгипертония» исключено из классификации, а артериальное давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. при диастолическом ниже 80 считается повышенным.

Давление 130-139 на 80-89 мм рт. ст. диагностируется как гипертония первой стадии. Значения 140/90 и выше соответствуют гипертонии второй стадии.

Эти изменения означают, что гораздо больше людей будут нуждаться в регулярном наблюдении и, возможно, медикаментозной терапии.

Кардиологи отмечают, что гипертония остается главным модифицируемым фактором риска инфарктов, инсультов, а также связана с развитием деменции и снижением когнитивных функций. При этом лишь около четверти пациентов достигают устойчивого контроля над своим давлением.

Особое внимание в новых рекомендациях уделяется коррекции образа жизни. Доказано, что каждые дополнительные 10 г чистого алкоголя в сутки повышают систолическое давление примерно на 1 мм рт. ст.

Рекомендуемая норма потребления соли снижена до 2,3 тыс. мг в день, а оптимальной целью названы 1,5 тыс. мг, для чего советуют использовать солезаменители с калием.

Ранее главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев назвал допустимое количество алкоголя для человека.