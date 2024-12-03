Препарат против ВИЧ «Ленакапавир» оказался эффективен на 99%

Препарат, обеспечивающий защиту от новых случаев ВИЧ-инфекции, продемонстрировал отличные результаты в ходе третьего этапа клинических испытаний. Как сообщил Naked Science, эффективность средства составляет 99%.

Разработка принадлежит команде ученых из американского университета Эмори. Это новое средство против вируса иммунодефицита человека носит название «Ленакапавир». Уколы необходимо делать каждые шесть месяцев, что позволяет обеспечить защиту от инфекции в 99% случаев.

Во время третьего этапа исследований препарат «Ленакапавир» был протестирован на 2 179 участниках. Из них заразились только двое, что составляет менее 1%.

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