Преподаватель йоги Бусконе пояснила, почему живот не уходит

Область ниже пупка часто становится проблемной зоной, не поддающейся ни жестким диетам, ни изнурительным тренировкам на пресс. Почему классические методы борьбы терпят неудачу? По словам преподавателя йоги Елены Бусконе, плоский живот строится на трех фундаментальных принципах, которые обычно игнорируют. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она пояснила, что, во-первых, важна устойчивость вместо резкости. Ключом в этом случае являются не голодные диеты, провоцирующие стресс и запасание жира, а сбалансированное питание как долгосрочная система. Во-вторых, стоит учитывать глубину вместо прессинга. Так, помимо упражнений, критически важны дыхательные практики (йога, пилатес, диафрагмальное дыхание), работа с осанкой и мягкое вытяжение для глубокой проработки. В-третьих, немаловажна внутренняя гармония: застой лимфы, слабая перистальтика или спазмы кишечника визуально увеличивают низ живота. Поэтому массаж и восстановление пищеварения — неотъемлемая часть решения.

По мнению эксперта по телу, игнорирование этого комплексного подхода приводит к отсутствию видимого результата, несмотря на усилия, дисбалансу в теле (нарушения пищеварения, осанки, дыхания), а также разочарованию и цикличному возвращению к неэффективным, стрессовым методам.

Она подчеркнула, что идеальный живот — результат синергии (согласованной работы) всех систем организма, а не только кубиков пресса. Фокус должен сместиться с внешней эстетики на внутреннее здоровье, комфорт и осознанный, целостный уход за телом. Реальный прогресс приносят не краткосрочные ограничения, а устойчивые привычки, учитывающие глубинные процессы организма.

Ранее мануальный терапевт опроверг мнение о пользе лимфатического массажа в похудении.