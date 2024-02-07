Причиной стала детская коляска: В Подмосковье девочка чуть не лишилась фаланги пальца

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступила пятилетняя девочка с травмой указательного пальца — ногтевая фаланга буквально держалась за счет кожи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данную травму маленькая пациентка получила из-за детской коляски, ее механизм буквально «отщелкнул» палец. Специалистами больницы были проведены ревизия раны, артропластика — хирургическая процедура, необходимая для восстановления функции сустава. Кроме того, была проведена пластика сухожилия разгибателя, а также восстановлены сосуды.

Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев подчеркнула, что данная травма крайне тяжелая и сопряжена с длительным реабилитационным периодом. Ведь конечный результат операции и объем восстановления после травмы будет виден нескоро.

Врачи сделали все возможное, теперь все зависит от организма ребенка и его способности к восстановлению. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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