Прием популярного обезболивающего может увеличить риск деменции на 29%

У пациентов, получивших шесть и более рецептов на габапентин, риск развития деменции увеличился на 29%, а риск легких когнитивных нарушений — на 85%. Особенно серьезные последствия были отмечены в возрастной группе 35-49 лет: у них риск деменции удвоился, а когнитивных нарушений — утроился.

Эти данные были получены в результате анализа медицинских записей более 52 тысяч пациентов в США за последние 20 лет. Несмотря на то, что габапентин традиционно считается безопасной альтернативой опиоидам и широко применяется при лечении нейропатической боли, ученые призывают к повышенной осторожности при его назначении.

Специалисты подчеркивают, что длительное применение препарата может представлять скрытую угрозу для мозга. Хотя исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, выявленные зависимости указывают на необходимость более тщательного контроля за приемом габапентина у взрослых пациентов.

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