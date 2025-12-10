Применимо после 50 лет: кетогенную диету назвали спасением для пожилых людей

Экспериментальное исследование с участием пожилых добровольцев показало улучшение состояния мозговой ткани при соблюдении кетогенной диеты. Через три недели после начала режима специалисты зафиксировали повышение церебрального кровотока на 24%. Данные указывают на изменения в метаболических процессах мозга и возможное влияние на механизмы его восстановления, пишет progorodsamara.

Кетогенная диета предполагает резкое снижение доли углеводов и увеличение потребления жиров до 70% и более от суточной калорийности. Такой режим питания переводит организм в состояние кетоза, при котором основным источником энергии становятся кетоновые тела. Ученые отмечают, что это состояние связано с улучшением питания нейронов и активацией процессов репарации в центральной нервной системе.

Эксперты, специализирующиеся на нейробиологии и гериатрии, считают полученные результаты перспективными для разработки профилактических подходов к снижению риска возрастных нейродегенеративных нарушений. Исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения влияния кетоза на когнитивные функции.

