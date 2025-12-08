Девочка-подросток отдала крупные сбережения семьи лжесотруднику ФСБ

Жительница Муравленко столкнулась с жестокой финансовой потерей из-за уловки аферистов, которые воспользовались уязвимостью подростка и доверием в семье, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибер-Ямал».

В ходе мошеннической операции была похищена астрономическая для многих семей сумма — 920 тысяч рублей. Эти деньги оказались всеми сбережениями матери 16-летней девушки, которая перевела их по указанию преступников.

Инцидент начался с видеозвонка в приложении Jitsi Meet, куда несовершеннолетняя пользовательница получила приглашение. На связь с ней вышли мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они использовали классическую тактику запугивания: сообщили девочке, что «неизвестные» якобы пытаются перевести деньги ее семьи на финансирование ВСУ. Под давлением этой ложной, но звучащей для подростка убедительно угрозы, девушка подчинилась требованиям «для защиты средств» и перевела почти миллион рублей с карты матери на указанный мошенниками «безопасный счет».

Этот случай стал одним из крупнейших в регионе по сумме ущерба с участием несовершеннолетнего.

