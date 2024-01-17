«Приведет к смерти»: врач объяснил, как понять, что у вас в голове живут паразиты

В мире много опасных заболеваний, которые долгое время никак не проявляются. О болезни человек может узнать уже тогда, когда ситуация зайдет слишком далеко.

Например, в Челябинске врачи нашли в мозгу 12-летнего мальчика кисту с личинками паразита. О ее существовании не подозревал ни юный пациент, ни его родители. Сначала мальчик стал невнимательным, у него появились головные боли и слабость. Тогда было решено обратиться к медикам.

На самом деле, таким заболеванием страдают многие. Но больные просто не знают о проблеме или не догадываются, насколько она серьезна. При этом определить присутствие паразитов в организме нетрудно. Об этом рассказал врач-невролог Алексей Борисов.

«Паразитарное поражение мозга — все же крайне редко встречающееся заболевание. Эхинококкоз является одной из самых частых таких проблем. По примерным оценкам, всего в РФ может быть около 50 000 больных эхинококкозом, но только у 1-2% паразит развивается в мозге, чаще поражает печень и легкие», — сообщил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так как кисты с паразитом растут, продолжил наш собеседник, картина заболевания очень напоминает ситуацию при опухоли мозга. Часто все начинается с эпилептического приступа, отмечаются постоянные, неуклонно нарастающие головные боли, рвота. Препараты от эпилепсии при этом практически не работают.

«Естественно, симптомы рано или поздно вынудят человека сделать МРТ головного мозга, на котором и будет обнаружена типичная киста — ее происхождение подтверждается уже иммунологическими исследованиями. Лечение необходимо оперативное, так как его отсутствие, вероятнее всего, рано или поздно приведет к смерти», — предупредил Борисов.

Ранее стало известно, как отличить смертельный грипп А от обычной простуды.