Привезли на носилках: пациента с запущенной грыжей спасли врачи в Подмосковье
Пациента с запущенной грыжей спасли врачи в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
Нейрохирурги Люберецкой больницы спасли 41-летнего мужчину с запущенной грыжей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Мужчина откладывал визит к врачу до тех пор, пока боли не стали невыносимыми. Пациент не мог ходить и пролежал целый месяц, надеясь, что все пройдет само собой.
В больницу жителя Подмосковья привезли на носилках. На следующий день его прооперировали. Теперь мужчина чувствует себя хорошо. Он выразил благодарность команде врачей, которые поставили его на ноги.
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