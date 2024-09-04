Привезли на носилках: пациента с запущенной грыжей спасли врачи в Подмосковье

Мужчина откладывал визит к врачу до тех пор, пока боли не стали невыносимыми. Пациент не мог ходить и пролежал целый месяц, надеясь, что все пройдет само собой.

В больницу жителя Подмосковья привезли на носилках. На следующий день его прооперировали. Теперь мужчина чувствует себя хорошо. Он выразил благодарность команде врачей, которые поставили его на ноги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе капремонта поликлиники в Дзержинском.