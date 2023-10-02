«Приводят к воспалению»: выяснилось, какие продукты убивают наши сосуды

Сахар — самый вредный продукт для здоровья сосудов, считают эндокринологи. Продукты с высоким содержанием сахара наиболее опасны для людей с хроническими заболеваниями сосудов. Но какие еще продукты могут навредить и значительно ухудшить наше состояние?

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, какая еда вредит здоровью сосудов.

«Если опасаетесь проблем со здоровьем или уже имеете хронические проблемы с сосудами, исключите из рациона продукты, содержащие искусственные трансжиры: маргарин, рафинированные и растительные масла», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особенно опасными будут блюда, приготовленные во фритюре. Также не следует употреблять в пищу чипсы, полуфабрикаты, шоколад и попкорн, напомнила эксперт.

«Не рекомендую есть красное и обработанное мясо, а также рафинированные углеводы и зерно. Эти продукты приводят к воспалению кровеносных сосудов», — отметила собеседница издания.

Беляева подчеркнула, что пища, богатая холестерином, приводит к образованию холестериновых бляшек и повреждению стенок сосудов. Сюда относят красное мясо, яйца и фастфуд.

«Сужению сосудов способствует и большое количество соленой пищи. Особенно тщательно следить за своей диетой рекомендуется людям, уже страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила врач.

Ранее мы писали о том, как извлечь пользу из вредных продуктов.