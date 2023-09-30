«Рекомендую жирные сорта рыбы»: выяснилось, как извлечь пользу из вредных продуктов

Многих людей время от времени тянет на вкусную, но вредную пищу: шоколад, конфеты, драже, а также жареные блюда с большим количеством специй. Врачи советуют воздерживаться от такой еды, но есть ли компромисс между вкусным и полезным?

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, как питаться вкусно и без вреда для здоровья. По ее словам, многие сладости не только не вредны, но даже полезны.

«Рекомендую горький шоколад с содержанием какао 70% и выше. Долька такого шоколада точно не повредит, ведь какао-бобы богаты антиоксидантами и полифенолами. Они защищают организм от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — пояснила Тиханычева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также назвала другие полезные сладости: пастилу и смокву. Их изготавливают из пюре сезонных фруктов и ягод без добавления сахара. А конфеты можно готовить дома из семян и фиников.

«Что касается жирной пищи, то рекомендую добавлять в свой рацион жирные сорта рыбы: палтус, скумбрию и сельдь. Также полезными будут любые виды икры, например, щучья или красная, а также печень трески и масло гхи», — посоветовала нутрициолог.

Из растительных продуктов Тиханычева отметила авокадо, оливковое масло и сыродавленные масла из семян и орехов.

«При этом фритюр я не рекомендую ни в каких вариантах. Это источник трансжиров, которые не усваиваются и не выводятся из организма», — поделилась своей оценкой специалист.

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