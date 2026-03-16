Привычная еда под запретом: эндокринолог шокировала россиян старше 50 лет новыми правилами

Врачи бьют тревогу: то, что вы ели всю жизнь, после 50 лет может работать против вас. Известный эндокринолог Диляра Лебедева в своем блоге призвала россиян кардинально пересмотреть тарелку тем, кто перешагнул полувековой рубеж. И дело не в диете для стройности, а в вопросах жизни и смерти. Об этом сообщает Lenta.ru.

Лебедева объяснила, что к этому возрасту организм уже не тот, что в 20 лет. Питание должно становиться не просто полезным, а лечебным. Первым делом доктор советует замахнуться на углеводы. Чем старше человек, тем сильнее развивается инсулинорезистентность — булки и сладости перестают усваиваться правильно, только усугубляя проблемы с обменом веществ.

Но главный шок для тех, кто привык экономить на мясе и рыбе. Врач настаивает: белок теперь критически важен. После 50 лет он усваивается хуже, а его дефицит ведет к саркопении — потере мышечной массы. Лебедева подчеркивает пугающую статистику: люди с саркопенией автоматически попадают в группу риска, смертность от любых болезней у них вырастает в разы.

Ранее ученые раскрыли неожиданный эффект вишни на замедление развития рака.