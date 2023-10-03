«Проблем не избежать»: российские подростки стали чаще делать лазерную коррекцию зрения

У нынешнего поколения проблемы со зрением встречаются гораздо чаще, чем у предыдущего. Об этом нашему журналисту рассказал российский офтальмолог Виктор Борзых.

По его словам, это достаточно тревожная тенденция, которая видна даже на примере его практики.

«Ко мне регулярно обращаются мамы подростков с желанием сделать лазерную коррекцию зрения детям, так как им попросту тяжело учиться, плюс есть последствия в виде головных болей от перенапряжения глаз. Но к сожалению, коррекцию мы назначаем только с 18 лет», — отметил Борзых в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик заявил, что с каждым поколением все больше людей страдают от проблем со зрением, и причина здесь в нескольких факторах.

«Один из них, конечно, гаджеты. Особенно смартфоны. При их использовании человек смотрит только перед собой, как итог — длительная ближняя фокусировка зрения приводит к спазму аккомодации, когда хрусталик застывает в одном положении», — пояснил эксперт.

Все же изначально наши глаза рассчитаны на то, чтобы мы смотрели и близко, и далеко, уточнил собеседник.

«Иначе проблем со зрением не избежать. Также не забываем о современном образе жизни — дети мало гуляют, зачастую плохо питаются и мало двигаются. Все это негативно влияет на качество зрения», — подытожил Борзых.

Заметив у себя или у своего ребенка ухудшение зрения, стоит обратиться к специалисту. Он назначит правильное лечение.

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