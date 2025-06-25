Проблемы с потенцией назвали предвестником сердечных заболеваний

Врач-кардиолог Ирина Васильева сообщила в своем телеграм-канале об одном необычном признаке, который может указывать на надвигающиеся проблемы с сердцем у мужчин за несколько лет до их фактического проявления.

По словам Васильевой, эректильная дисфункция может быть ранним предвестником сердечных заболеваний у представителей мужского пола. Этот симптом способен проявиться за 3-5 лет до развития нарушений в сердечно-сосудистой системе.

Врач уточнила, что наличие данного признака не является стопроцентной гарантией будущих сердечных патологий, однако в ряде случаев служит важным предупреждением.

Васильева объяснила, что нарушения потенции возникают из-за дисфункции эндотелия и атеросклеротических изменений в сосудах полового члена. Эти сосуды значительно меньше коронарных артерий, обеспечивающих кровоснабжение сердца, — разница в диаметре составляет около трех раз. Именно поэтому, заключила врач, клинические признаки проблем в этой области проявляются раньше.

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