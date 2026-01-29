Проблемы со стулом? Возможно, вам не хватает этого витамина

Ученые выявили неожиданную связь между регулярностью работы кишечника и воздействием определенного витамина. Результаты исследования, опубликованные в журнале Neurogastroenterology, указывают на то, что на частоту стула может влиять уровень витамина B1, также известного как тиамин.

Исследовательская группа под руководством Мауро Д’Амато проанализировала генетические данные более чем 260 тыс. человек, чтобы изучить факторы, влияющие на кишечную моторику — двигательную функцию кишечника, нарушения которой лежат в основе запоров, диареи и синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Анализ указал на гены, связанные с активацией и транспортом тиамина в организме. Были выявлены два конкретных генетических варианта, влияющих на работу белков, участвующих в метаболизме этого витамина. Эти варианты оказались статистически связаны с различиями в частоте дефекации у людей.

Дополнительное изучение данных британского биобанка UK Biobank подтвердило эту корреляцию, показав связь между потреблением витамина B1 с пищей и регулярностью стула. Причем у носителей определенных генетических вариантов этот эффект был выражен иначе.

Тиамин в большом количестве содержится в цельнозерновых продуктах, бобовых, мясе и рыбе. Он широко известен своей ключевой ролью в энергетическом обмене организма, однако его влияние на функции кишечника и микробиоту ранее изучалось недостаточно.

