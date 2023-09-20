Проект подмосковной поликлиники рекомендован для строительства по всей стране

Минстрой России признал проектное решение новой поликлиники в селе Ромашково (Одинцовский городской округ) типовым для применения при строительстве аналогичных поликлиник во всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства строительного комплекса.

Согласно проекту, в двухэтажном здании разместились терапевтическое, педиатрическое и физиотерапевтическое отделения, кабинеты профильных специалистов, дневной стационар, а также кабинеты массажа и лечебной физкультуры. Здесь также появился конференц-зал и помещения для персонала. В поликлинике созданы самые современные и комфортные условия для пребывания пациентов и работы врачей. Общая площадь здания 3,5 тысяч квадратных метров.

Новая поликлиника для взрослых и детей в селе Ромашково открылась в начале сентября и рассчитана на 350 посещений в смену.

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