Проект психологического сопровождения семей с детьми с сахарным диабетом запускают в Подмосковье

Отмечается, что суть проекта состоит в том, чтобы помочь тем семьям, которые впервые столкнулись с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет и тем, кто часто попадает в отделение эндокринологии института из-за неумения или нежелания контролировать скачки сахара у ребенка.

Заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф подчеркнула, что зачастую груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, при этом жизнь меняется кардинально. Справляются с этим далеко не все, поэтому важно помочь и родителям, и детям.

Отдельная категория пациентов, которой будут помогать врачи и психологи Института детства — это подростки. Бунтарское поведение, нежелание мириться с правилами, диетой, режимом дня и отрицание объективных особенностей здоровья часто приводит их в лечебные учреждения в состоянии, близком к диабетической коме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.