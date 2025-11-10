Профессор Артамонова назвала ключевые симптомы рака молочной железы

Изменение формы груди, появление отека и болезненных ощущений может сигнализировать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эксклюзивном комментарии для «Ленты.ру» заявила профессор Елена Артамонова, онколог Пироговского университета.

Специалист призвала женщин немедленно обращаться к врачу при обнаружении любых подозрительных изменений. Тревожными сигналами она назвала выделения из соска, изменения кожи, появление уплотнений в ткани молочной железы или подмышкой, а также общую болезненность.

Особое внимание профессор Артамонова уделила наследственному фактору. Она подчеркнула, что женщинам, у чьих матерей или бабушек диагностировали рак груди, необходимо пройти консультацию у врача-генетика.

Для ранней диагностики заболевания онколог рекомендует с 40 лет проходить маммографию и УЗИ молочных желез с периодичностью раз в два года. При этом посещать маммолога для профилактического осмотра следует ежегодно.

Также Елена Артамонова напомнила о важности ежемесячного самообследования. Проводить его лучше на 5-7 день менструального цикла, когда грудь наименее чувствительна. Методика включает визуальный осмотр и пальпацию для выявления малейших изменений в структуре, форме или размерах желез, а также ощупывание подмышечных лимфоузлов.

