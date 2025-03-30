Профессор Зуев дал совет по защите от неизвестного вируса, когда харкают кровью

В связи с появлением в России нового вируса, который вызывает кровавый кашель, россиянам рекомендуется вновь использовать средства защиты органов дыхания, заявил в интервью «Аргументам и фактам» Виктор Зуев — вирусолог, доктор медицинских наук и профессор.

В последнее время в России наблюдается вспышка нового заболевания, которое проявляется в виде кашля с кровью и высокой температуры. На начальной стадии люди испытывают легкое недомогание, но через несколько дней их состояние резко ухудшается. Они не могут даже подняться с кровати, температура поднимается до 39 градусов, а кашель сопровождается выделением крови.

Специалист Зуев советует по возможности не покидать помещение без острой необходимости, держаться подальше от мест, где собирается много людей, и строго следовать правилам личной гигиены.

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — указал Зуев.

Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что ведомство следит за ситуацией, связанной с появлением в России нового вируса, о котором пока известно немного.