Промедление стоило органа: мужчина потерял мочевой пузырь из-за одного признака
Уролог Гадзиян: кровь в моче — главный признак рака для посещения врача
Фото: [Вакцинация домашних животных на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф]
Уролог Марк Гадзиян привел клинический случай для иллюстрации важности ранней диагностики онкологических заболеваний. Он рассказал о пациенте, у которого в 38 лет был диагностирован инвазивный рак мочевого пузыря, пишет «РГ».
По словам врача, на развитие болезни мог повлиять 17-летний стаж курения. Первым и длительное время единственным симптомом у пациента было появление крови в моче. Однако он долгое время откладывал визит к врачу.
К моменту обращения заболевание прогрессировало, что потребовало удаления мочевого пузыря. При планируемой реконструктивной операции возникло осложнение в виде гнойного пиелонефрита.
Гадзиян отметил, что в 90% случаев рак мочевого пузыря связан с курением. Он подчеркнул, что болезнь может развиваться незаметно и проявиться спустя много лет, а ее ранние симптомы часто игнорируются. Своевременное обращение за медицинской помощью, по словам специалиста, часто является решающим фактором для успешного лечения.
