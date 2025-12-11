Промедление стоило органа: мужчина потерял мочевой пузырь из-за одного признака

Уролог Марк Гадзиян привел клинический случай для иллюстрации важности ранней диагностики онкологических заболеваний. Он рассказал о пациенте, у которого в 38 лет был диагностирован инвазивный рак мочевого пузыря, пишет « РГ».

По словам врача, на развитие болезни мог повлиять 17-летний стаж курения. Первым и длительное время единственным симптомом у пациента было появление крови в моче. Однако он долгое время откладывал визит к врачу.

К моменту обращения заболевание прогрессировало, что потребовало удаления мочевого пузыря. При планируемой реконструктивной операции возникло осложнение в виде гнойного пиелонефрита.

Гадзиян отметил, что в 90% случаев рак мочевого пузыря связан с курением. Он подчеркнул, что болезнь может развиваться незаметно и проявиться спустя много лет, а ее ранние симптомы часто игнорируются. Своевременное обращение за медицинской помощью, по словам специалиста, часто является решающим фактором для успешного лечения.

