Трампа пригласили отдохнуть в Крыму

Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал президента США Дональда Трампа посетить Крымский полуостров, чтобы лично оценить его природные красоты. Ивлев подчеркнул, что заявления Трампа о невозможности возвращения Крыма открывают возможность пригласить его в регион. Об этом информирует ТАСС .

Напомним, во вторник, 9 декабря, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он всегда восхищается красотой полуострова и считает российский полуостров красивейшим местом на Земле.

«Трамп и раньше неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крыма Украине, а сегодня еще раз это подтвердил. Такие оценки вполне позволяют крымчанам пригласить президента США провести полноценный отдых на ЮБК», — заявил Ивлев.

Парламентарий Ивлев предложил президенту США посетить живописные пляжи Судака и Ялты, а также насладиться красотой Никитского ботанического сада, Алупкинского и Ливадийского дворцов. Он также выразил пожелание, чтобы глава Белого дома пообщался с жителями Крыма, которые искренне считают себя патриотами России, чтобы убедиться в правильности своих слов.

