Промедление в лечении гриппа многократно увеличивает вирусную нагрузку

В борьбе с гриппом решающее значение имеют первые часы после появления симптомов. Как пояснил эксперт Петр Белый в эфире на радио Sputnik, вирус гриппа размножается с невероятной скоростью, которую можно охарактеризовать как астрономическую. Это означает, что каждая упущенная минута на старте болезни работает против организма, многократно увеличивая вирусную нагрузку.

Современные штаммы, особенно смешанные, представляют серьезную угрозу не только дыхательной системе, но и центральной нервной системе. Они способны провоцировать астенические состояния и вызывать супрессию иммунитета — длительное подавление работы иммунной системы. Именно поэтому эксперт настаивает на необходимости незамедлительной терапии.

По его словам, промедление с лечением создает риск того, что вирусная инфекция станет триггером для развития системных осложнений. Чтобы предотвратить этот каскадный эффект и защитить организм от долгосрочных последствий, начинать противовирусную терапию необходимо сразу при появлении первых признаков недомогания. Своевременное вмешательство позволяет взять под контроль стремительное размножение вируса и сохранить ресурсы иммунной системы для полноценного восстановления.

