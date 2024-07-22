«Просто сильно задумалась»: школьницу, съевшую воздушно-пузырчатую пленку, спасли в Подмосковье

Подросток поступил к медкам с жалобами на сильную боль в животе. В ходе обследования специалисты выявили в брюшной полости подростка наличие свободного газа. Это свидетельствовало о нарушении целостности органа. Девочку экстренно прооперировали.

«То, с чем в итоге мы столкнулись даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана — остатки упаковочной воздушно-пузырчатой пленки, которую в народе называют «пупыркой», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Операция прошла успешно. Когда школьница пришла в себя, врачи спросили ее, как именно инородное тело попало внутрь. Подросток рассказала, что «просто сильно задумалась», поэтому «сидела и грызла» воздушно-пузырчатую пленку.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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