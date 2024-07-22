«Просто сильно задумалась»: школьницу, съевшую воздушно-пузырчатую пленку, спасли в Подмосковье
В Подмосковье спасли школьницу, съевшую воздушно-пузырчатую пленку
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Мытищинской больницы спасли пятнадцатилетнюю школьницу, которая съела воздушно-пузырчатую пленку, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подросток поступил к медкам с жалобами на сильную боль в животе. В ходе обследования специалисты выявили в брюшной полости подростка наличие свободного газа. Это свидетельствовало о нарушении целостности органа. Девочку экстренно прооперировали.
«То, с чем в итоге мы столкнулись даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана — остатки упаковочной воздушно-пузырчатой пленки, которую в народе называют «пупыркой», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.
Операция прошла успешно. Когда школьница пришла в себя, врачи спросили ее, как именно инородное тело попало внутрь. Подросток рассказала, что «просто сильно задумалась», поэтому «сидела и грызла» воздушно-пузырчатую пленку.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
В областном Минздраве объяснили, что желание съесть что-то несъедобное называется «пикацизмом». Его причинами могут быть в том числе нарушение метаболизма и расстройства аутического спектра.
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