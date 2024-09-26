Процедуру очищения крови начали делать в НИКИ детства

В научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства появился аппарат для очищения крови. Плазмаферез теперь делают в отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара, сообщает Regions .

Как рассказал изданию заведующий отделением Евгений Скачек, процедура очищения крови назначается в комплексной терапии при сотне заболеваний, в том числе при ожогах. Подобную процедуру уже провели подростку с диагнозом «красная волчанка». Недуг дал осложнения на нервную систему, почки и сердца, благодаря плазмаферезу состояние юной пациентки улучшилось.

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