Процент смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения снизился в Подмосковье

В этом году в Подмосковье на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность от болезни систем кровообращения. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что это стало возможным благодаря развитой сети медучреждений, состоящей из шестнадцати региональных сосудистых центров, восемнадцати первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжают активную работу по модернизации первичного звена и стационаров.