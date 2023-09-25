Прыгал на батуте: ребенка с переломом обеих лодыжек прооперировали в Подмосковье

Подмосковные травматологи прооперировали ребенка с вывихом стопы и переломом обеих лодыжек из-за прыжка на батуте. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что десятилетний ребенок поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после неудачного падения на батуте. Специалисты провели диагностику и выявили у юного пациента вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков.

Так, из приемного отделения мы сразу взяли ребенка на операционный стол. Потому что запредельное смещение непременно бы привело к ишемии конечности, и ребенок мог бы остаться инвалидом. Завотделением Виталий Куваев рассказал, что было выполнено хирургическое вмешательство с использованием малоинвазивных техник, для того чтобы шрамы после операции не напоминали о негативном эпизоде из жизни пациента.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем он вернется продолжать лечение под наблюдением врачей МОДКТОБ.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей для работы в регионе.