Психиатр и реаниматолог стали победителями конкурса «Народный доктор» в Подмосковье

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор». В этом году победителями стали врач-психиатр психиатрической больницы № 5 Ольга Сиволдаева и врач-анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина.

Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения, в этом году в конкурсе участвовали свыше двадцати пяти тысяч медицинских специалистов.

Напомним, голосование за лучшего детского и взрослого врача любой специальности по мнению жителей Подмосковья проходило на портале «Добродел». Победителей наградят денежными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в регионе.