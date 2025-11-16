Психиатр назвала поведенческие признаки нервной анорексии при нормальном весе

Опасное психическое расстройство — нервная анорексия — не всегда проявляется очевидным истощением. Как сообщила «Известиям» ведущий психиатр, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина, болезнь может развиваться даже при формально нормальных показателях веса.

Эксперт пояснила, что в таких случаях у пациента присутствуют все ключевые психологические симптомы расстройства: искаженное восприятие собственного тела, патологическая боязнь набора веса и крайне ограничительный режим питания. Однако по внешним параметрам масса тела может оставаться в пределах нормы или даже быть избыточной.

Профессор Кинкулькина рекомендует обращать пристальное внимание на тревожные изменения в поведении. К ним относятся: внезапный отказ от ранее любимых продуктов, уклонение от семейных обедов и ужинов, а также постоянные разговоры о «здоровом» питании, сопровождающиеся навязчивым подсчетом калорийности.

Характерными признаками также являются странные ритуалы во время еды, например, чрезмерно медленное пережевывание или измельчение пищи на крошечные кусочки.

Особую настороженность, по словам психиатра, должны вызывать компульсивные физические нагрузки и бесконтрольный прием слабительных и мочегонных препаратов.

Ранее сообщалось, что длительный прием слабительных может привести к устойчивой диарее.