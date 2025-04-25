Психиатр Шуров дал оценку демонстрации алкоголя и табака в кинематографе

Герой фильма или сериала с сигаретой в зубах или с бокалом крепкого алкоголя в руке, а иногда и с дозой запрещенных веществ — достаточно привычная зрителю картина, которую можно увидеть в огромном числе произведений кинематографа. По словам врача-психиатра Василия Шурова, именно кинематограф ответственен за формирование в обществе легкого отношения к алкогольным напиткам, никотину и другим вызывающим зависимость веществам. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что указанная традиция сложилась еще со времен, когда Голливуд показывал успешную жизнь как чемодан кэша и «дорогу» белого порошка. В целом показ сцен с употреблением спиртных напитков разрушает в представлении подростков понятие нормы.

По мнению медика, при этом сцены с употреблением алкоголя, табака и других веществ в кинематографе являются не слепком с реальности, в которой такое поведение уже существует, а именно кино и прочие формы медиа формируют в обществе положительный образ увеселительных средств.

Он отметил, что однако каноны в кинематографе весьма быстро меняются. Если еще несколько десятков лет назад показывать курящих персонажей в Голливуде было нормой, то сегодня такие сцены допускаются только при сценарной обоснованности.

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