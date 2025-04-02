Психиатр Вилков перечислил практики для снижения тяги к вредной еде

Ряд людей страдают зависимостью от вредной еды или постоянных перекусов. Неправильная привычка не оставляет шансов уменьшить вес или поддерживать себя в форме. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, можно ли сократить тягу к еде, какие методики для этого существуют и существует вероятность срыва. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, имеются методики, позволяющие научиться держать под контролем импульсы тяги к еде. Они работают с тревогой и напряжением, приводящими человека к перееданиям и позволяющими отказаться от вредной пищи, чтобы мозг начал воспринимать здоровую еду.

Медик отметил, в таких случаях используют практики саморегуляции, которые направлены на уменьшение общего уровня тревожности: аутотренинг, мышечную релаксацию, вегетативную практику, а также самовнушение и гипноз. Тем не менее в них важны стабильность и постоянная практика.

По его мнению, полной гарантии от срывов после указанных методик нет, однако они являются эффективными помощниками в отношении контроля импульсов к вредной еде.

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