Врач Мартынов рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

Для того, чтобы снизить риск развития деменции и болезни, нужно активно общаться, заниматься умственной деятельностью, не употреблять алкоголь и не курить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Также, отметил он, следует вести активный образ жизни и следить за качеством питания. Самое главное — поддерживать мозг в тонусе, подчеркнул врач.

Согласно некоторым исследованиям, у людей, которые активно общаются, риск развития на 40% ниже, чем у остальных.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала продукт, снижающий кровяное давление.