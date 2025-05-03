Врач Мартынов рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
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Для того, чтобы снизить риск развития деменции и болезни, нужно активно общаться, заниматься умственной деятельностью, не употреблять алкоголь и не курить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
Также, отметил он, следует вести активный образ жизни и следить за качеством питания. Самое главное — поддерживать мозг в тонусе, подчеркнул врач.
Согласно некоторым исследованиям, у людей, которые активно общаются, риск развития на 40% ниже, чем у остальных.
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