Психиатр Вилков пояснил связь тяжелых заболеваний с обидой

Накопленные обиды оказывают влияние не только на настроение человека, а также могут подорвать физическое здоровье и даже привести к развитию серьезных болезней, вплоть до онкологических. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, какая между ними связь. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, в онкопсихологии и психосоматике на самом деле есть такая теория, что непрожитые обиды приводят к серьезным заболеваниям. Так, если люди копят и подавляют в себе эти негативные эмоции, негатив остается внутри, тем самым создавая дополнительное напряжение.

Медик добавил, что это оказывает влияние на ухудшение работы внутренних органов и организма в целом, поскольку напряжение постепенно увеличивает риски различных болезней.

По его мнению, прийти к прощению человек может двумя способами: самоисцелиться или работать с близкими или психологом. Тем не менее стоит помнить, что за один момент избавиться от обид невозможно.

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