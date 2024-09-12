Психолог Дугенцова назвала причины разговоров человека с самим собой

По словам психолога Дарьи Дугенцовой, регулярные разговоры с самим собой говорят о шизофрении, тем не менее имеются и варианты, когда человек здоров и просто старается лучше разобраться в том, что происходит. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она отметила, что также нормально, когда человек старается контролировать эмоции. Подобным образом он может разобраться в том, как он себя ощущает, что помогает ему справляться с переживаниями. Также разговоры с самим собой нужны для укрепления уверенности в себе.

По мнению эксперта, если человек регулярно разговаривает сам с собой без контроля, это может быть симптомом психических проблем — например, шизофрении. В подобных случаях необходимо обратиться к специалисту.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг пояснил, почему разговаривать с собой нормально и полезно.