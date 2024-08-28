Психотерапевт Файнзильберг пояснил, почему разговаривать с собой нормально и полезно

Когда никого нет рядом, отдельные люди могут разговаривать сами с собой, в том числе вслух. Психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, не свидетельствуют ли такие беседы о нарушениях психики и чем такой «диалог» может быть полезен. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, разговор с самим собой не является какой-либо патологией. Более того, люди, которые по тем или иным причинам находятся в одиночестве и ограничены в общении, могут говорить с собой вслух. Это происходит в силу того, что человек занят какими-то своими мыслями, рассуждениями.

Эксперт добавил, что привычка говорить с собой способствует концентрации, лучшему усвоению информации или нахождению нового решения какой-либо проблемы. Так, можно в качестве примера привести обучение в вузах: когда студенты записывают лекции, при этом слушают их и это дополнительно подкрепляется зрительным образом, то информация запоминается более полно.

По его мнению, двусторонняя беседа нужна для того, чтобы получить какую-то информацию, обратную связь или подтверждение, помогающее принять решение.

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