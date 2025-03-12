Психолог Дугенцова перечислила мягкие методы уменьшения депрессии

Спрос на антидепрессанты в нашей стране увеличился втрое. Психолог Дарья Дугенцова пояснила, с чем связан этот рост и можно ли обходиться без них. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, увеличение спроса на антидепрессанты является важной тенденцией, однако это не всегда повод для тревоги. В целом антидепрессанты эффективны, однако их прием не всегда обязателен.

Эксперт отметила, что при легких формах депрессии следует использовать когнитивно-поведенческую терапию, физическую активность. Кроме того, соблюдение режима сна, социальная поддержка, медитация помогают стабилизировать психическое состояние.

По ее мнению, также важно обсудить проблему с личным психиатром и неврологом. В целом рост назначений в большинстве своем является показателем доступности помощи, однако важно следить за обоснованностью лечения.

Ранее сообщалось, что в России придумали способ лечения депрессии с помощью бактерий.