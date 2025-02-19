В России придумали способ лечения депрессии с помощью бактерий

Российские ученые выяснили, что бактерия F. prausnitzii может использоваться для лечения депрессивного расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта Ольга Аверина.

Полезное открытие совершили в лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН. Специалисты установили, что при развитии депрессии в кишечнике уменьшается число бактерий F. prausnitzii. Они могут выступать как биомаркер заболевания, а при увеличении количества микроорганизма в органе — помочь при лечении депрессии. Это может сработать, так как мозг и кишечник неразрывно связаны.

Если в ЖКТ проблемы в микрофлоре, это отражается на мозговой деятельности и ощущениях, так как затрагиваются высшие нервные центры. Игнорирование недугов такого характера приводят к когнитивным искажениям.

«Исследования на мышиной модели депрессивно-подобного поведения и пациентах с депрессией позволили нам отобрать один штамм лактобациллы, который показал после приема его в течение 28 дней положительный эффект, выраженный в снижении депрессивных симптомов как у животных, так и человека», – рассказала Аверина.

Также отметили, что прием препарата позволил повысить количество полезных бактерий, в том числе F. prausnitzii. Благодаря этому добились снижения уровня тревоги, депрессии, наладили пациентам стул, вернули спокойствие и поставили мозговую деятельность на правильные «рельсы».

В будущем препарат смогут назначать в качестве пробиотика-психобиотика и дополнительным средством при терапии депрессивных расстройств. Однако здесь есть свои сложности. Как отметила руководитель проекта, бактерия является жестким анаэробом, то есть, она не выносит кислорода. Это может отразиться на эффективности и ученым еще предстоит учесть это при разработках.

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