В России могут начать размещать изображения о вреде курения на вейпах

Заместитель главы комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») выступила с инициативой размещать устрашающие изображения о вреде курения на упаковках вейпов.

Соответствующее предложение, направленное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, оказалось в распоряжении ТАСС. Отмечается, что эта мера направлена в первую очередь на молодежь, которая все чаще использует вейпы, придавая ему привлекательный имидж.

Лантратова уверена, что подобные изображения могут помочь развеять миф о безопасности вейпов и избежать формирования их положительного образа.

Отмечается, что вейпинг представляет серьезную угрозу для здоровья. Исследования показывают, что курение электронных сигарет может обострить такие заболевания, как астма, а также повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и мутаций ДНК.

Кроме того, уровень котинина в крови при использовании вейпов, как выяснили ученые, остается на уровне, сопоставимом с курением традиционных сигарет. Кроме того, выделяется новое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких.

В рамках борьбы с распространением вейпов среди молодежи, Лантратова уже вносила законопроект о полном запрете их розничной торговли.

Ранее заместитель главврача по детству наркодиспансера Московской области Олеся Волкова призвала россиян не верить мифам о курении.