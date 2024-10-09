Психолог Хорс назвал истинную причину возникновения осенней хандры

Он добавил, что в первом случае причиной является естественный характер, и справиться с ней можно только активными действиями, а во втором - всецело зависит от самих людей и их отношения к меняющимся погодным условиям.

По мнению эксперта, далеко не все люди имеют возможность следовать вести здоровый образ жизни. Если человек способен соблюдать режим сна, питаться полезными продуктами и заниматься спортом, но если имеется дефицит желания и сил, то все аналогичные рекомендации будут бесполезными.

Он отметил, что первым способом справиться с осенней хандрой является установка самому себе: «Я имею право на ухудшение состояния в связи со сменой времен года. Испытывать такое ухудшение — нормально, естественно и не является чем-то плохим», а также «Бывает, я что-то в этой жизни могу упустить. Но это не значит, что не так, как я хотел, не так, как мне нравится — это однозначно плохо. Это просто другое». И тогда человек в рамках этой погоды начинает искать возможность больше о себе позаботиться, он меньше переживает из-за самих переживаний о том, что у него началась осенняя хандра. При восприятии ухудшения состояния осенью в качестве трагедии человек прибавляет к биохимическим факторам еще и психоэмоциональное расстройство, таким образом и впадая в так называемую осеннюю хандру.

Ранее нутрициолог Юлия Хлопова перечислила «вкусные» способы избежать осенней хандры.