Психолог Наумова перечислила невидимые причины и симптомы тревожности

Тревожность является состоянием, которое появляется у людей разного возраста и пола. Зачастую его вызывают нервные срывы и соматические болезни. Психолог Наталья Наумова рассказала, как себя вести, если данная проблема возникла внезапно, и какое лечение даст возможность от него избавиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, тревожность вызвать может абсолютно любая жизненная ситуация, вроде большой ответственности на работе, смены должности и даже мелкой ссоры.

Эксперт пояснила, что причинами тревожных состояний человека могут быть не только нервные срывы, но и детские травмы, психологические особенности, наследственность, наличие соматических недугов.

По ее мнению, лечение подобных состояний включает в себя прием антидепрессантов, повышающих концентрацию нейромедиаторов, а также нередко прописывают бензодиазепины.

Ранее она назвала способы избавиться от ощущения о бессмысленности новогодних каникул.