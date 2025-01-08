Психолог Наумова назвала способы избавиться от ощущения о бессмысленности новогодних каникул

Новогодние каникулы являются особенным временем, когда подводятся итоги прошедшего года и строятся планы на будущее. Однако нередко после веселья у многих появляются тревога и чувство вины, так как вместо активного отдыха они сделали выбор в пользу ничегонеделанья. Психолог Наталья Наумова рассказала, каким образом можно избавиться от этого неприятного ощущения и вернуть равновесие. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, значительное число людей мучаются от того, что они позволили себе отдыхать на новогодних праздниках. И к их окончанию многим начинает казаться, что их ленивый отдых и такая забота о себе — это что-то неправильное и ненужное.

Эксперт отметила, что в подобный момент важно взять указанный детский паттерн под контроль. Так, следует выписать свои мысли, почему человек недоволен тем, как он отдыхал в новогодние праздники, после этого написать ответное письмо с позиции человека, которому было приятно лениться, потом сравнить свои чувства при прочтении данных писем и понять, каково отдыхающему слышать эти обвинения.

По ее мнению, важно помнить о том, что отдых не менее важен, чем рабочие или домашние обязанности.

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