«Хотя бы час в день»: врач рассказал, как отдохнуть летом без отпуска

Работа работой, но отдых по расписанию. Важно уделить себе хотя бы немного времени, чтобы перевести дух, как считают эксперты.

О том, как расслабиться, если приходится работать в жаркие месяцы, рассказала врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая отделением физиотерапии поликлиники № 1 Минобрнауки России Галина Энгельгардт.

В беседе с сайтом aif.ru Галина Энгельгардт отметила, что важно использовать все возможности для поддержания здоровья даже в будни. Выходные дни и свободные вечера стоит посвящать активному отдыху на природе: прогулкам, занятиям спортом. Это помогает восстановить силы.

Водные процедуры, такие как посещение бассейна, принятие ванн с травяными добавками и контрастный душ, способствуют снятию напряжения. Медицинский массаж также помогает избавиться от мышечных спазмов, головных болей и предотвратить проблемы с суставами и позвоночником.

Поездки на выходные, посещение новых мест и знакомство с культурными достопримечательностями обогащают опыт и укрепляют ресурсное состояние организма. Снижение информационной нагрузки и увеличение количества потребляемых в пищу свежих овощей и фруктов помогают поддержать иммунитет.

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