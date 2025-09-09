Психолог пояснила суть зависимости настроения от метеоусловий

Резкая смена погоды может служить своеобразным индикатором душевного состояния человека, а не просто быть причиной временного плохого настроения. Как пояснила клинический психолог Марианна Абравитова, сильная зависимость эмоционального фона от внешних метеоусловий часто свидетельствует о наличии глубоких внутренних проблем или неудовлетворенности различными сферами жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, суть явления заключается в том, что внешние факторы, такие как дождь, отсутствие солнца или холод, начинают чрезмерно влиять на настроение тогда, когда у человека существуют «пустоты» или проблемы в личной или профессиональной жизни. Если работа не приносит радости, а повседневные дела кажутся серой и однообразной, психика начинает искать внешние раздражители, чтобы заполнить внутренний вакуум. В этом случае погода становится лакмусовой бумажкой психологического благополучия, и ее ухудшение моментально сказывается на общем состоянии.

Эксперт добавила, что однако этот механизм можно использовать себе во благо, предприняв несложные шаги для перенастройки восприятия. Простейшим и высокоэффективным способом является использование яркого электрического света в помещении, который мозг на подсознательном уровне воспринимает как солнце, запускающее положительные эмоции. Не менее важно окружить себя яркими красками в интерьере и одежде — они действуют как визуальные стимуляторы. Даже цветные шторы на окнах могут «обмануть» восприятие, создавая ощущение уюта и радости независимо от того, что происходит за окном.

По ее мнению, ключ к управлению своим настроением в ненастную погоду лежит в осознанном наполнении жизни яркими событиями, позитивным общением и внутренней работой. Внимательное отношение к своим эмоциональным потребностям и умение создавать комфортную атмосферу вокруг себя позволяют не только нивелировать негативное влияние внешних факторов, но и укрепить психологическое здоровье в целом. Погода перестает быть главным дирижером настроения, уступая место внутреннему балансу и осознанному выбору радости.

