Психолог предупредила о скрытых психологических рисках ЭКО для женщин

Экстракорпоральное оплодотворение, ставшее для многих пар единственным шансом обрести ребенка, несет в себе сложный комплекс психологических вызовов. Как пояснила женский психолог Роза Гнедовская, несмотря на медицинскую эффективность метода, женщины часто сталкиваются с глубокими эмоциональными переживаниями. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Раскрывая природу этих трудностей, эксперт указывает на чувство вины за невозможность естественного зачатия и психологическую травму от повторяющихся неудачных попыток. Отсутствие стопроцентной гарантии успеха, болезненность процедуры и дороговизна создают дополнительное давление, что может привести к серьезному кризису самоидентификации и потере веры в собственную женственность.

Особое внимание психолог уделила последствиям гормональной стимуляции, оказывающей существенное влияние на организм, особенно женщин зрелого возраста. Кроме того, было отмечено своеобразие в развитии детей, рожденных с помощью ЭКО — их характеризует более сдержанный эмоциональный фон и возможные трудности с социальной адаптацией в подростковый период, что специалист связывает с повышенной тревожностью матерей, прошедших через непростой путь искусственного оплодотворения.

Она подчеркнула, что ЭКО — это не только медицинская процедура, но и глубокое личностное испытание, требующее взвешенного подхода и осознания всех возможных последствий как для физического, так и для психического здоровья женщины и будущего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2025 году после ЭКО родились более 1,5 тыс. детей.