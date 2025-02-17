Психолог Шидловская назвала способы борьбы со стрессом без антидепрессантов

В последнее время спрос на антидепрессанты увеличивается, и многие начинают их прием самостоятельно. Психолог Елена Шидловская перечислила рекомендации по снижению уровня стресса без приема подобных препаратов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, одним из наиболее эффективных методов улучшения эмоционального состояния является физическая активность, поскольку это позволяет вырабатываться эндорфинам, помогает снять напряжение и зарядиться энергией. Кроме того, творческие увлечения и хобби помогают переключить внимание с рутинных забот и способствуют психологической разгрузке. Также общение с семьей и участие в социальных активностях могут значительно повысить настроение и укрепить эмоциональное равновесие.

Эксперт добавила, что регулярный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки создают базу для устойчивости к стрессу. Помимо этого, следует ограничить потребление новостей и негативного контента, чтобы избежать перегрузки нервной системы.

Ранее социолог Резникова рекомендовала освоить дыхательные практики для борьбы со стрессом.